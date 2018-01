Tsunami-​​Alarm für Hawaii nach Beben der Stärke 8

Vor der Küste des US-Bundesstaats Alaska hat die Erde gebebt. Laut der US-Erdbebenwarte USGS hatte das Erdbeben eine Stärke von 8 auf der Richter-Skala. Von Opfern oder Schäden ist bislang nichts bekannt.

Der Erdstoß ereignete sich laut USGS am Dienstag um 10.31 Uhr (0.31 Uhr Ortszeit). Das Epizentrum lag 278 Kilometer südöstlich der Stadt Kodiak im Golf von Alaska. Das Beben ereignete sich in zehn Kilometern Tiefe.

Der US-Wetterdienst gab eine Tsunami-Warnung für Alaska, die Westküste Kanadas und Hawaii heraus. In der Stadt Kodiak wurde Sirenenalarm ausgelöst:

tsunami sirens going off in kodiak after the earthquake, i usually only ever hear the weekly siren test at 2pm on wednesdays so hearing it at 1am on tuesday is actually terrifying!! pic.twitter.com/ea5y7U6xnf