«Bitte bringen Sie meinem Sohn Essen und Wasser»

Sturmtief «Filomena» hat das Leben in Spanien weitgehend lahmgelegt. Straßen- und Bahnverbindungen wurden unterbrochen, der internationale Barajas-Flughafen von Madrid wurde am Freitagabend bis auf weiteres geschlossen. Auch alle Schulen und Hochschulen sollen Montag und Dienstag geschlossen bleiben. Mindestens vier Menschen sind bisher ums Leben gekommen.

Während einige Einwohner die Lage zum Ski-Fahren auf dem berühmten Platz Puerta del Sol nutzten oder sogar mit einem Hundeschlitten unterwegs waren, erleben viele Menschen dramatische Situationen.

Mutter wendet sich an Radiosender

Eine Mutter aus San Fernando de Henares außerhalb von Madrid rief den Radiosender Cadena Ser an - mit einer Bitte: Jemand solle ihren Sohn Iván helfen. Manuelas Sohn arbeitet als Sicherheitsbeamter in einem Industriegelände außerhalb der Stadt. Seit Freitagabend stecke er an seinem Arbeitsplatz fest. Er hat weder was zu essen noch zu trinken. «Ich weiß, dass es etwas abgelegen ist, aber wenn jemand dort zufällig vorbeifährt, soll er bitte meinem Sohn Essen und Wasser bringen.»

Nachbarn schaufeln Straße frei, damit Ambulanz Cándida retten kann

Im Dorf Carbonero el Mayor in der Provinz Segovia haben Bewohner eine Hilfsaktion organisiert. Die 90-jährige Cándida war gestürzt und hatte sich die Hüfte gebrochen. Tochter María Esther war verzweifelt: Unter den extrem schwierigen Wetterverhältnissen konnte sie ihrer Mutter nicht helfen. So taten sich die Nachbarn zusammen, um Cándida aus ihrer misslichen Lage zu befreien. Sie schaufelten den Schnee mit Räumfahrzeugen weg, damit die Ambulanz die Rentnerin ins Krankenhaus bringen konnte. «Sie wird jetzt zum Glück betreut, aber wir können sie nicht besuchen», beklagt sich María Esther gegenüber dem Sender Cadena Ser. Dennoch ist sie für die beherzte Hilfe der Nachbarn dankbar.

14 Stunden, um die 4 Kilometer nach Hause zu schaffen

Als Ginés López am Freitag um 19 Uhr seinen Arbeitsplatz verließ, hatte er keine Ahnung, dass er die Nacht in seinem Auto verbringen würde. Für die vier Kilometer bis nach Hause braucht er normalerweise 10 Minuten. Doch die Schneemassen blockierten am Abend zahlreiche Straßen und Autobahnen in der Region Madrid. Zuerst machte er sich keine großen Sorgen, er stellte die Heizung an und hörte Radio. «Mit der Zeit merkte ich aber, dass ich immer weniger Benzin hatte», erzählt er der Zeitung El Mundo. Also entschied er sich, den Treibstoff zu rationieren. 14 Stunden saß López schließlich im Auto, bis ihn Personal der Autobahninstandhaltungsfirma befreite - in letzter Sekunde, denn Benzin hatte er keines mehr. Sein Auto ließ López stehen. Sowie die weiteren 1500 Autofahrer, die im Schnee stecken geblieben waren.

(L'essentiel/Karin Leuthold)