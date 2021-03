Gefährdeter Wal tot vor Küste entdeckt

Ein Exemplar des stark gefährdeten Atlantischen Nordkapers ist verendet nahe der Küste des US-Staats South Carolina entdeckt worden. Monate zuvor war beobachtet worden, dass das nun gestorbene Tier sich in Fischereizubehör verfangen hatte. Bereits am Sonntag bestätigten die Behörden, dass der Wal etwa 24 Kilometer von Myrtle Beach entfernt im Wasser treibend entdeckt wurde. Es handelt sich bereits um den dritten nachgewiesenen Tod seit Beginn der Geburtssaison im November.

Trächtige Weibchen begeben sich im Winter in der Regel in wärmere Gewässer vor Georgia und Florida, um dort ihren Nachwuchs zu gebären. Bei dem nun tot gefundenen Tier handelt es sich den Angaben zufolge um ein elf Jahre altes Männchen. Spätestens seit Oktober hatte sich das Tier in einer robusten Angelschnur verheddert. Es wurde beobachtet, wie der Wal beim Schwimmen die aus seinem Rachen hängende Leine hinter sich herzog, die über die Schwanzflosse hinausreichte. Im Februar hatten Experten nach einer erneuten Sichtung versucht, sie zu entfernen, was aber nicht gelang.

North Atlantic right whale found dead off South Carolina - spotted entangled south of Nantucket last October, the whale was re-spotted in poor body condition off Florida’s Treasure Coast a week ago, Pic: Center for Coastal Studies https://t.co/xS3hkmW8UR pic.twitter.com/saZUjfdAmR