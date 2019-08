17-​​Jähriger wirft Junge (6) aus 10. Stock von Museum

Artikel per Mail weiterempfehlen

Nach dem Vorfall in der Tate Modern in London wurde ein Jugendlicher wegen des Verdachts auf versuchten Mord festgenommen. Er soll einen Sechsjährigen aus dem 10. Stock des Museums geworfen haben.

Der Zustand des Kindes ist kritisch, wie Scotland Yard am Sonntag mitteilte. Das Opfer schlug der Polizei zufolge auf einem Dach im fünften Stock des Museums auf und wurde an Ort und Stelle versorgt. Ein Helikopter brachte das Kind in ein Krankenhaus. «Ich habe den Aufprall gehört und von oben schrie eine Frau: ‹Er ist mein Sohn! Er ist mein Sohn!›», sagte eine Zeugin gegenüber dem «Mirror».

Beliebte Touristenattraktion

Nach Angaben der Polizei gibt es keinen Hinweis darauf, dass der 17-Jährige das Kind kannte. Die Tat ereignete sich am Sonntagnachmittag. Zu dem Zeitpunkt sollen Tausende Besucher in dem Museum gewesen sein, darunter viele Familien mit Kindern.

Die Tate Modern ist eines der weltweit größten Museen für zeitgenössische Kunst. Sie war im vergangenen Jahr die beliebteste Touristenattraktion Großbritanniens und wurde von knapp 5,9 Millionen Menschen besucht. Das Museum ist in einem umgebauten Kraftwerk an der Themse untergebracht.

