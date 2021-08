Leopard beißt 36-​​Jährige während Fotoshooting

In Sachsen-Anhalt ist eine Frau bei einem Fotoshooting von einem Leoparden gebissen worden. Die 36-Jährige erlitt bei dem Vorfall am Dienstag bei Nebra im Burgenlandkreis schwere Verletzungen im Kopfbereich, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch in Halle sagte. Die aus Thüringen stammende Frau wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht.

Wie es zu der Beißattacke in der sogenannten Seniorenresidenz für Showtiere kam, war demnach noch unklar. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung. Die 36-Jährige hatte sich demnach zusammen mit einer Verantwortlichen zum Fotografieren im Leopardengehege aufgehalten.

Keine Gefahr für Bevölkerung

Der Burgenlandkreis hatte bereits am Dienstagabend betont, dass keine Gefahr für die Bevölkerung bestand. Zuvor hatte es demnach eine Warnung über eine Warn-App gegeben, wonach ein Leopard in dem Landkreis ausgebrochen wäre. Der Leopard sei nie aus dem privaten Gehege entkommen, betonte der Landkreis.

(L'essentiel/AFP/kat)