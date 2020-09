BMW bleibt in Sand stecken – treibt wie Boot im Meer

Es war 6 Uhr früh als Steve Blundson seine Hunde zu einem Morgenspaziergang an seinen Privatstrand in St. Agnes, Cornwall, führte. Dort wurde der Engländer vom sanften Rauschen des Ozeans und einem bizarren Anblick begrüßt. Die heranrollenden Wellen brachen sich an den Felsen der Steilküste – und einem silberfarbenen BMW!

Einen kurzen Check später die Erleichterung. Es schien niemand in dem Fahrzeug zu sein, das von der Brandung immer und immer wieder wie ein Spielball gegen die Felsen geschleudert wurde. Wenig später folgte die zweite Überraschung.

Der Eigentümer des 1er-BMWs tauchte in Begleitung zweier weiterer Männer am Strand auf. Nachdem er sich von dem Schock erholt hatte, erklärte er Blundson was passiert war. Er hatte den Wagen am Vorabend die Slipanlage, eine Bootsrampe, hinunter gesteuert. Doch beim Wendemanöver kam er vom Beton ab, woraufhin die Räder stecken blieben. Der Besitzer ließ das Auto zurück.

Erst gegen 4.30 Uhr früh forderte der Mann einen Abschleppdienst an. «Doch bis die hier eingetroffen sind, hatte das Auto bereits Schwimmen gelernt», scherzt der Strandbesitzer. «Es trieb bereits herum wie ein Boot», schildert auch der Abschleppunternehmer später gegenüber britischen Medien. Das Innere sei «voller Seegras» gewesen. Der BMW ist wohl nicht mehr zu retten, er wurde als Totalschaden eingestuft.

(L'essentiel/rcp)