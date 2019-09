Bonbon hat 4 Jahre lang auf seine Familie gewartet

Sitzend und mit dem Blick in die Weite gerichtet harrte der Hund an einer Straße in der Nähe der thailändischen Stadt Khon Kaen aus. Wie es in der Beschreibung des Videos heißt, das auf Facebook rege geteilt wurde, wartete der Hund nun schon seit mehreren Jahren Tag für Tag an der immer gleichen Stelle darauf, dass ihn jemand abholt, berichtet «Asia One».

Gefüttert und gepflegt wurde er währenddessen von einer Anwohnerin namens Pinnuchawet, die ihn zu Beginn einmal mit nach Hause nahm. Jedoch sei er nur wenige Tage später zur Straße zurückgekehrt und ließ sich von dort auch nicht wieder wegbringen.

Video: Anuchit Uncharoen/facebook

An Tankstelle entwischt

Der Zufall wollte es, dass die Familie des Hundes den Post auf Social Media sah und sich umgehend bei Pinnuchawet meldete. Laut Medienberichten erklärte die Eigentümerin Noi, dass sie und ihre Familie im Februar 2015 auf dem Weg zu Verwandten bei einer Tankstelle Halt gemacht hätten und sie danach bemerkt hätten, dass ihr Hund Bonbon entwischt sei.

Jedoch blieb dieser auch nach einer längeren Suche in der Umgebung unauffindbar. Umso glücklicher war die Familie laut Noi, wieder von ihm zu hören. Die Warterei hat für Bonbon nun endlich ein Ende: Seit gestern ist er nach einem Besuch beim Tierarzt wieder mit seiner Familie vereint – hoffentlich für immer.

(L'essentiel/dk)