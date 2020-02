Sohn filmt, wie sein Vater eine Frau aus Auto rettet

Shawn Turner und sein Sohn waren in Boca Raton im US-Bundesstaat Florida im Auto unterwegs, als sie sahen, wie in einem Kanal ein weißer Kia trieb. Das Fahrzeug drohte unterzugehen. Am Steuer saß Molly Pedrone. Sie hatte einen epileptischen Anfall erlitten und die Kontrolle über ihr Auto verloren.

Turner sprang in den Kanal und zwängte sich durchs Beifahrerfenster. Dann löste er den Sicherheitsgurt und rettete die bewusstlose Frau.

Sohn filmt Rettung

Ein weiterer Mann und eine Frau unterstützten Turner bei der Rettung. Im Video ist zu hören, wie er nach einem Messer ruft, damit er den Sicherheitsgurt durchschneiden kann. Die Rettungsaktion wurde von Shawn Turners Sohn gefilmt.

Molly Pedrone wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert, wie lokale Medien berichteten. Sie leidet seit 13 Jahren an epileptischen Anfällen, aber dieser Vorfall kam ohne Vorwarnung. «Ich bin so dankbar für Shawns Hilfe und die Hilfe der anderen», sagte sie gegenüber dem Fernsehsender WPTV, «ich will mir nicht vorstellen, was ohne sie passiert wäre.»

