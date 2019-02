Tierfutterhersteller ruft weltweit Hundefutter zurück

Viele Hundebesitzer wollen für ihre Tiere nur das Beste und greifen deshalb auf spezielle Futtermittel zurück. Wer seinem Vierbeiner Futter der Marke «Hill’s Pet Nutrition» zum Fressen gibt, sollte nun alarmiert sein: Der Hersteller ruft derzeit auf der ganzen Welt fünf seiner Produkte zurück.

Grund sind erhöhte Mengen an Vitamin D in einigen Dosenfuttersorten für Hunde. Das Unternehmen teilt auf seiner Website mit, dass Tiere bei zu großer Aufnahme des Vitamins «Symptome wie Erbrechen, Appetitlosigkeit, erhöhten Durst, vermehrtes Wasserlassen, übermäßiges Trinken und Gewichtsverlust aufweisen. In den meisten Fällen wird nach Beendigung der Fütterung eine vollständige Erholung erwartet», schreibt «Hill’s Pet Nutrition» in seiner Mitteilung.

In den USA sind allerdings bereits einige Hunde an dem Futter verendet. «Mein geliebter Hund starb nachdem er das Futter gegessen hat und alle Anzeichen einer Vitamin-D-Vergiftung aufwies», schreibt die betroffene Caitlin Gibson auf Twitter und warnt andere Hundehalter:

DOG OWNERS: If you feed your pup Hill's, PLEASE check this recall notice carefully.



My beloved girl died after eating this affected prescription food & exhibiting all the symptoms of vit D poisoning.



Please share & make sure your companions are safe: https://t.co/vrjOHgX9Zs pic.twitter.com/f1EGgCwIxa — Caitlin Gibson (@CaitJGibson) 4. Februar 2019

Joshua McLaughlin trauert: «Ich konnte meinen Hund nicht einmal zum Tierarzt bringen. Er starb vor dem Termin.»

Thanks to @HillsPet and their recalled food, our dog has died. Every side effect listed was shown the last 2 days he was alive. I didn’t even get the chance to take him to a vet as he died before the appointment. #recall #angry — Joshua McLaughlin (@Joshua_McL) 4. Februar 2019

Die betroffenen Hundefutter in Dosen seien weltweit in Einzelhandelsgeschäften, Tierarztpraxen und über das Internet vertrieben worden. Tierhalter, die die Produkte mit den angegebenen Chargennummern gekauft haben, sollten die Fütterung einstellen und die Produkte unverzüglich entsorgen.

Die vom Rückruf betroffenen Produkte:

• Hill's™ Prescription Diet™ i/d® i/d Canine 360g / Artikelnummer: 8408U / Chargennummer: 102020T18

• Hill's™ Prescription Diet™ z/d Canine Ultra Allergen-Free 370g / Artikelnummer: 8018U / Chargennummer: 102020T17

• Hill's™ Prescription Diet™ w/d Canine 370g / Artikelnummer: 8017U /Chargennummer: 102020T05

• Hill's™ Science Plan™ Canine Adult mit Huhn 370g / Artikelnummer: 8037U / Chargennummer: 102020T27

• Hill's™ Science Plan™ Canine Mature Adult 7+ mit Huhn 370g /Artikelnummer: 8055U / Chargennummer: 102020T14



