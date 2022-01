Mann kauft Kakao und gewinnt eine Million Dollar

Seinen Kindern Wünsche zu erfüllen kann nicht nur das Wohlbefinden, sondern auch den Bankkontostand erhöhen. Diese Erfahrung machte zumindest ein Mann aus Virginia, der in der Hauptstadt des Bundesstaates rasch in einen 7-Eleven fuhr, um Schokoladenmilch für seine Kinder zu besorgen. Denn so nebenbei erwarb Dennis Willoughby dort an der Kasse auch ein Rubbellos. Als er es aufkratzte, war es der Hauptgewinn von einer Million Dollar, wie die Lotteriegesellschaft des Bundesstaates bekanntgab.

Willoughby hatte danach die Wahl, die volle Million in Raten während 30 Jahre zu erhalten oder sich sofort 640’205 Dollar auszahlen zu lassen. Er wählte Letzteres.

Sein Ticket ist eines von dreien im Staat, das eine Million wert ist – eines ist noch nicht ausbezahlt. Laut Virginia Lottery liegt die Chance es zu erwischen bei 1 zu 1’632’000.

(L'essentiel/trx)