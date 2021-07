Mann urinierte ins Meer und wurde von Hai getötet

Der Brasilianer Marcelo Rocha Santos feierte mit Leuten am Strand, wenig später wurde er von einem Hai zu Tode gebissen. An der Party dürfte Santos das eine oder andere alkoholische Getränk zu sich genommen haben, als der angetrunkene 51-Jährige schließlich aufs Klo musste, soll er zum Meer gegangen sein, um dort der Natur freien Lauf zu lassen.

Wie die britische «The Sun» berichtet, ereignete sich der Vorfall vergangenen Samstag am Piedade Beach in der brasilianischen Stadt Jaboatao dos Guararapes. Der Strand gilt als Hotspot für Hai-Angriffe, da er offen und ungeschützt von Riffen ist.

Hand und Bein abgebissen

Dabei übersah Santos offenbar einen Hai, der gerade im seichten Wasser schwamm und seine Runden drehte. Augenzeugen zufolge soll Santos von dem Meeresbewohner angegriffen worden sein. «Es war viel Blut im Wasser», so ein Zeuge gegenüber «The Sun».

Die Freunde des 51-Jährigen eilten ihrem Kumpel sofort zu Hilfe und zogen ihn an Land, wo er bewusstlos zu Boden ging. Marcelo Rocha Santos erlitt bei der Attacke schwerste Verletzungen, der Hai hatte ihm eine Hand sowie ein Stück seines Beins abgebissen.

Nach der Erstversorgung wurde er umgehend in ein Krankenhaus in der Nachbarschaft Recife eingeliefert, wo er allerdings bereits ohne Lebenszeichen eintraf und von den Ärzten nur noch für tot erklärt werden konnte. Experten gehen davon aus, dass es sich bei dem Haifisch um einen Bullen- oder Tigerhai gehandelt haben dürfte.

