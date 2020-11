Aus Whites bizarrem Auftritt wird ein Rap-​​Remix

«Sie hat nicht genug hamanda acka atta ratta gemacht», textet der Sänger von Zeal & Ardor zum Clip, der Paula Whites bizarren Auftritt am Wahltag zeigt. White ist spirituelle Beraterin von Donald Trump und evangelikale Predigerin. Das Video ihres Gebets wurde inzwischen über 30 Millionen-fach angesehen.

Wie in Trance repetiert sie ihre Aussagen dabei immer wieder und wechselt dazwischen in eine Fantasiesprache, die als Zungenreden bezeichnet wird. So heißt die religiöse Praxis, die Ausdruck einer besonderen Nähe zu Gott darstellen soll. Immer wieder läuft währendessen ein scheinbar teilnahmsloser Mann durch das Bild, der in einen Text vertieft ist.

Eminems «Whitout Me» unterlegt

Genützt hat es freilich nichts. Doch vielleicht lancierte White damit eine zweite Karriere als Rapperin. Kaum machte das Video die Runde, unterlegte es ein User bereits mit dem Beat von Eminems Hit «Whitout Me».

Am Sonntag schob auch der Metal-Act Zeal & Ardor in einer Story auf Instagram einen Beitrag nach (siehe Video oben). Deren Sänger und Mastermind konnte es offenbar auch nicht lassen, Whites Performance zu remixen. Der Schweizer hat sich angeschickt, dazu einen Beat zu programmieren. Ein Blick auf den Screen seines Laptops zeigt, dass er für einen properen Track keinen Aufwand scheut. Selbstironisch kommentiert er selbst, dass er zu viel Aufwand investiere.

