Mutter tötet ihre drei Kinder und wählt den Notruf

Am Samstag meldete sich in den frühen Morgenstunden eine Frau (31) am Polizeinotruf und gab an, soeben ihre Kinder getötet zu haben und sich nun selbst töten zu wollen. Die Frau wurde von den Ersthelfern in ihrer Wohnung angetroffen und auf Grund der geäußerten Selbstgefährdung fixiert.

Bei einer sofortigen Durchsuchung der Wohnung fanden eintreffende Polizeibeamten zwei tote Mädchen vor. Ein Mädchen war acht Monate alt, das andere drei Jahre. Ein drittes Mädchen (neun Jahre alt) wurde in ein Krankenhaus gebracht, die Ärzte konnten nur noch den Tod der 9-Jährigen feststellen.

Das Landeskriminalamt Wien hat Ermittlungen eingeleitet und die Spurensicherung ist vor Ort. Die Todesursache der drei Mädchen ist noch unklar. Eine Aussage der Festgenommenen liegt noch nicht vor. Wie «Heute» schreibt, sind die Hintergründe der Tat noch unklar.

Ein Nachbar der Familie ist schockiert: «Wir sind erschüttert, können uns nicht erklären, was passiert ist. Das ist so traurig. Wir haben selbst ein kleines Kind - was treibt jemanden zu so einer fürchterlichen Tat?»

(L'essentiel/Sven Forster)