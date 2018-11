Bahn macht Extra-​​Halt für Jan Böhmermann

Artikel per Mail weiterempfehlen

Der deutsche Komiker Jan Böhmermann wollte Anfang November von Hamburg nach Bremen fahren. Allerdings hatte er sich aus Versehen in den falschen Zug gesetzt. Dieser sollte eigentlich ohne Zwischenstopp direkt nach Essen fahren. Für Böhmermann eine äußerst ungünstige Situation, denn so würde er zu spät auf eine Abendveranstaltung des Bremer Weser-Kurier kommen.

Daher bat der Komiker den Zugführer um einen außerplanmäßigen Zwischenhalt, wie die Welt berichtet. Erst nach mehreren Gesprächen hielt der Zug schließlich in Lauenbrück, was circa 40 Minuten von Bremen entfernt liegt. Von dort aus konnte Böhmermann einen Regionalzug nehmen.

Eine «absolute Ausnahme»

Die Deutsche Bahn bestätigte den Fall gegenüber der Welt nicht direkt, teilte aber mit, dass es richtig sei, dass ein Intercity-Zug am 2. November einen Sonderhalt im Bahnhof Lauenbrück durchgeführt habe. Den Grund für diesen außerplanmäßigen Stopp nennt die Bahn nicht.

Außerdem sagte ein Sprecher der Bahn, dass es sich beim zusätzlichen Halt um eine «absolute Ausnahme» handle. «Im Interesse aller Fahrgäste sollte dies wirklich ein Einzelfall bleiben. Wir weisen den Kollegen entsprechend darauf hin.» Konsequenzen ergäben sich daraus allerdings keine.

Auf Social Media kommt die Aktion Böhmermanns nicht so gut an. Via Twitter regten sich viele über die Sonderbehandlung des Komikers auf. Dieser verteidigt die Deutsche Bahn aber vehement:

Lasst Euch nicht fertig machen. Und schon GAR NICHT in Erklärungsnot bringen! @DB_Bahn YOU ROCK FOREVER AND EVER! ❤️????????????????????????????????— Jan Böhmermann ???????????? (@janboehm) 12. November 2018

Wer was gegen die Deutsche Bahn (@DB_Bahn) hat, kann ja zu Fuß von Kassel-Wilhelmshöhe nach Berchtesgaden laufen!— Jan Böhmermann ???????????? (@janboehm) 12. November 2018

(L'essentiel/doz)