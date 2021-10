Frau erschießt Mann, weil er sie nicht küssen wollte

Claudia Resendiz-Florez hat einen Mann erschossen, weil er sich weigerte, sie während eines Treffens in ihrem Haus zu küssen. Die Polizei war spät am Donnerstagabend zu einer Wohnsiedlung in Rolling Meadow im US-Staat Illinois ausgerückt, nachdem eine Meldung über eine Schießerei eingegangen war. Die Beamte fanden in einem Haus die Leiche des 29-jährigen James P. Jones. Das Opfer hatte eine Schusswunde in der Brust. Er wurde noch am Tatort für tot erklärt.

Ermittlungen ergaben, dass die beiden am Abend reichlich Alkohol getrunken hatten, als Resendiz-Florez Jones angeblich um einen Kuss bat. Die Frau, Mutter dreier Kinder, war erst kürzlich bei Jones und seiner Freundin eingezogen.

Sie holte eine Pistole, die unter einem Sofakissen versteckt war

Resendiz-Florez wurde offenbar eifersüchtig, als der Mann sich zu seiner Freundin umdrehte und sie stattdessen küsste. Als er dann das zweite Mal ablehnte, Resendiz-Florez zu küssen, zog sie einem Bericht des Lokalsenders WHDH zufolge eine Pistole, die unter einem Sofakissen versteckt war, und erschoss Jones.

Claudia Resendiz-Florez wurde wegen Mordes verhaftet und sitzt in Untersuchungshaft. Der Richter John F. Lyke Jr. ordnete an, Claudia Resendiz-Flores ohne Kaution festzuhalten. Sie soll am Dienstag erneut vorgeführt werden.

(L'essentiel/Karin Leuthold)