Französische Polizei findet 55 Kilo Ecstasy auf A2

[#AntiStups] ???? 55 kg d’ecstasy découverts par la #PoliceAuxFrontières dans le #Nord. Plus de 270 000 cachets conditionnés dans des sacs étaient éparpillés sur le bas-côté de l’A2. Belle prise qui prive les trafiquants d’un gain estimé à la revente à plus de 1 300 000 €. pic.twitter.com/5aaqe2Mk6H — Police nationale (@PoliceNationale) November 5, 2021

Die französische Grenzpolizei hat 55 Kilogramm Ecstasy im Verkaufswert von rund 1,3 Millionen Euro an einer Autobahn entdeckt. Die 270.000 Pillen seien in Tüten verpackt auf dem Standstreifen der aus Belgien kommenden Straße gefunden worden, teilte die Behörde am Freitag mit.

Wie der Sender «Europe 1» berichtete, habe ein Autofahrer den Beamten an einem Kontrollposten eine der Tüten mit dem Hinweis übergeben, dass auf dem Standstreifen noch mehr davon liegen. Bereits seit Monaten hat die französische Polizei in Fahrtrichtung Brüssel-Paris eine Absperrung zur Kontrolle des Verkehrs errichtet.

(L'essentiel/DPA )