La Palma unterbricht Flugverbindungen

Der Vulkan auf La Palma hat den Flugverkehr lahmgelegt: Alle Flüge zur Insel vor der Westküste Afrikas sind gestrichen. Grund dafür sei die große Menge an Vulkanasche, teilte der Flughafenbetreiber Aena am Dienstag mit. Da in einigen Teilen der Insel auch die Konzentration von Schwefeldioxid in der Luft zu hoch ist, machten die Behörden auch 22 Schulen zu, wie der staatliche TV-Sender RTVE berichtet.

Seit dem Beginn des Vulkanausbruchs am 19. September hat die zum Teil knapp 1300 Grad heiße Lava mehr als 2700 Gebäude zerstört oder beschädigt. Bereits 975 Hektar sind mit einer mehrere Meter dicken Lavaschicht bedeckt. Mehr als 7000 Bewohner und Bewohnerinnen brachten sich seit Ausbruch des Vulkans in Sicherheit. Wann der Ausbruch endet, können die Expertinnen und Experten nicht sagen.

Katastrophentourismus boomt

Der spektakuläre und besonders zerstörerische Vulkan hat auch sechs Wochen nach seinem Ausbruch nichts an Heftigkeit eingebüßt. Der Feuerberg in der Cumbre Vieja im Süden der Insel lockt dabei immer mehr Touristen und Touristinnen an. Die Behörden richteten einen kostenlosen Pendelverkehr mit Strafen zu dem Aussichtspunkt Tajuya ein. Sie schränkten zudem den Verkehr mit privaten Autos Richtung Vulkan ein.

Viele Hinterbliebene sehen in den Lavaströmen des Vulkans eine Gefahr. Ein trauernder Mann auf La Palma forderte von den Behörden, dass er die Überreste seiner Tochter an einem sicheren Ort begraben kann. Würde die Lava den Friedhof überdecken, wäre es für ihn, als hätte er seine Tochter zweimal begraben.

(L'essentiel/DPA/mur)