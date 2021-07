Guide stürzt aus Heißluftballon in den Tod

Ein Ausflug in einem Heißluftballon endete für vier Passagiere mit einem Schock – und für den Guide tödlich. Der Ballon war vergangenen Donnerstagnachmittag nahe der Kleinstadt Fairlee im US-Bundesstaat Vermont gestartet. Nur kurz nach dem Start fiel der Ballon aber wieder ab und berührte den Boden. Grund für den Absturz war, laut New York Daily News, zu wenig Treibstoff. Dabei fielen sowohl ein Passagier, wie auch der Guide, Brian Boland, raus. Der Passagier blieb bei der Aktion unverletzt und am Boden. Laut der bundesstaatlichen Polizei von Vermont wollte der 72-jährige Boland wieder einsteigen, als er sich im Equipment unterhalb des Korbes verfing.

Der Ballon zog den erfahrenen Guide anschließend auf eine Höhe von über 300 Metern. Dann löste sich der Mann aus noch ungeklärten Gründen und fiel zu Tode in ein nahegelegenes Feld nahe der Ortschaft Bradford, rund 23 Kilometer vom Startort entfernt. Die Behörden konnten vor Ort nur noch den Tod Bolands feststellen. Die drei verbleibenden Gäste flogen, laut der New York Daily News, anschließend 2,5 Kilometer weiter in Richtung Norden, bis über die Grenze in den benachbarten Bundesstaat New Hampshire, ehe sich der Ballon in Bäumen verfing. Zu diesem Zeitpunkt konnten sie sicher aussteigen. Keine der drei Personen zog sich dabei Verletzungen zu.

Pilot hatte 40 Jahre Erfahrung

Brian Boland betrieb nahe Fairlee, im kleinen Ort Post Mills, den lokalen Flughafen. Laut der Zeitung USA Today, war er Mitbegründer des sogenannten «Experimental Balloon Movements» und hatte über 40 Jahre Erfahrung. In einem Facebook-Post erklärte ein befreundeter Ballonfahrer, dass das Flugfeld in Post Mills ein Treffpunkt der Szene und Boland eine «Legende seiner Zeit» war. Er sei einer der erfahrensten Aeronauten überhaupt gewesen. Die Balloon Federation of America veröffentlichte, laut New York Daily News, ein Statement, in dem sie Trauer über den Tod des langjährigen Ballonführers ausdrückten. Der Sturz wird nun durch die amerikanischen Behörden untersucht.

