Arzt findet Zahn im Ohr von Dreijährigem

Der Audiologe (Ohren-Fachspezialist) Neel Raithatha aus dem englischen Leicestershire nennt sich selbst «The Wax Whisperer», was so viel wie der Schmalzflüsterer bedeutet, und stellt regelmäßig Videos seiner Ohrenschmalz-Absaugungen auf YouTube. Die Aufnahmen über eine besonders kuriose Entdeckung im Ohr eines dreijährigen Jungen ging jetzt viral.

Der kleine Brite hatte über Schmerzen am Trommelfell geklagt. Tatsächlich entdeckte der Ohr-Spezialist etwas neben dem Trommelfell des Dreijährigen. Zunächst nahm er an, dass es sich dabei um einen Klumpen abgestorbene Haut oder ein Stück Plastik handelt. Innerhalb weniger Sekunden wurde der Gegenstand mittels einer endoskopischen Ohraussaugung entfernt.

Junge war mehrfach in Behandlung

Im Video hört man den Arzt fragen: «Erinnerst du dich, was du dir ins Ohr gesteckt hast?» Anschließend stellen der Arzt und die Mutter des kleinen Patienten fest, dass ein Milchzahn für die Schmerzen verantwortlich war. Neel Raithatha vermutet, dass es der Junge selber war, der sich den Milchzahn ins Ohr geschoben hat. Am Ende des Videos meint er, dass der Junge wiederholt bei ihm in Behandlung war, da ihn seine Freunde wohl ermutigt hätten, sich diverse Gegenstände ins Ohr zu stecken.

(L'essentiel/heute.at)