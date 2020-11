«Matrix»-​​Team feiert Corona-​​Party mit 200 Gästen

In den Babelsberger Studios in Potsdam bei Berlin wurde bis vor wenigen Tagen der vierte Teil der der Matrix-Reihe gedreht. In der Nacht auf Donnerstag stieg dann auf dem Filmgelände zum Drehschluss eine Party mit rund 200 Gästen, wie «Bild» (Bezahlartikel) schreibt. Die ersten Gäste trudelten gegen 18 Uhr ein.

Für alle gab es vorab einen Corona-Schnelltest, wie ein Gast gegenüber der Zeitung sagt. «Jeder musste mit Maske kommen, aber viele haben sie dann später nicht getragen», berichtet die 39-Jährige weiter.

Das Matrix-Team vor dem Rainbow-Komplex.

Die Gäste konnten sich an einem reichhaltigen Buffet bedienen und es gab viel Alkohol. Ein DJ sorgte für die richtige Musik. Ob man eine Maske trug und den Abstand einhielt, wurde nicht kontrolliert. Auch Keanu Reeves und seine Partnerin waren zugegen, verließen das Geschehen um 20.30 Uhr.

Aber wie konnte es überhaupt zur großen Matrix-Party kommen? Denn: Laut Brandenburgs Gesundheitsministerium sind «Indoor-Veranstaltungen nur nach Anmeldung, mit einem genehmigten Hygienekonzept und maximal 50 Personen mit Masken und Abstand erlaubt.» Veranstaltungen mit Unterhaltungscharakter seien grundsätzlich verboten, erklärt «Bild».

Doch: Die Party war als Dreh angemeldet, die Gäste kamen als Komparsen. Wie die Sprecherin des Studio Babelsberg sagt, handelte es sich laut Produktion um «eine Feier-Szene bei der die Hygiene-Auflagen eingehalten wurden.» Der Dreh sei absichtlich ans Ende der Arbeiten gesetzt worden.

Ob es sich dabei aber wirklich um eine Filmszene gehandelt hat, bleibt jedoch fraglich. Wie eine Zeugin schildert, habe es keine Regieanweisungen gegeben und vor Ort habe auch niemand gefilmt. Das zuständige Gesundheitsamt will sich für eine Anhörung nun bald mit dem Studio in Verbindung setzen.

