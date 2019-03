So wurde der Schütze von Christchurch gestoppt

Artikel per Mail weiterempfehlen

Nun sind neue Details darüber ans Licht gekommen, wie die Polizei den Attentäter von Christchurch gestellt hat. Der New Zealand Herald berichtet, dass sich die zwei Polizisten, die den Täter fassten, zum Tatzeitpunkt gerade in einer Weiterbildung zum Thema «Wie stellt man einen bewaffneten Täter» befanden. Als die Meldung über den Anschlag kam, zögerten sie nicht und stiegen gemeinsam in ein Polizeiauto.

Nach kurzen Überlegungen entschieden sie sich dafür, eine Gegend abzufahren, in der sie eine Flucht des Täters für möglich hielten. Tatsächlich fiel ihnen bald ein Auto auf, das schlenkernd und mit den Warnlichtern blinkend an ihnen vorbei fuhr. Da sie weitere Gewaltakte des Täters befürchteten, entschieden sich die Beamten dazu, die Verfolgung aufzunehmen. Schließlich rammten sie dessen Auto und brachten dieses zum Anhalten.

So gelang es ihnen, den Täter zu fassen. Dieser zeigte sich nicht kooperativ und hatte «gefährliche Gegenstände» bei sich. Das Polizeidepartement zeigt sich äußerst stolz auf ihre Beamten. «Es stimmt nicht, dass jeder so gehandelt hätte, wie diese beiden. Dennoch sind sie sehr bescheiden und würden sich selbst niemals als Helden bezeichnen», sagt ein Polizeisprecher zum Herald.

(L'essentiel)