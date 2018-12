Französische Polizei nimmt mehr als 100 Schüler fest

Das Vorgehen der Polizei bei einer Massenfestnahme von Schülern hat in Frankreich Betroffenheit und Empörung ausgelöst. «Es hat schockierende Bilder gegeben, weil wir uns in einem Klima außergewöhnlicher Gewalt befinden», sagte Frankreichs Bildungsminister Jean-Michel Blanquer am Freitag im Sender France Inter.

Am Donnerstag waren in der Nähe von Paris rund 150 Menschen festgenommen worden. Dabei handelte es sich vor allem um Schüler, die in der Nähe einer Schule in Mantes-la-Jolie protestiert hatten. Der jüngste unter den Festgenommen soll 12 Jahre alt sein.

«Endlich eine Klasse mit ruhigen Schülern!»

Videos des Polizeieinsatzes zeigen, wie Dutzende Schüler in Reihen und unter der Aufsicht der Sicherheitskräfte auf dem Boden knieten oder hockten, mit den Händen am Kopf oder hinter dem Rücken. Polizeikreise bestätigten die Echtheit der Aufnahmen. «Endlich eine Klasse mit ruhigen Schülern!», sagte ein Polizist während des Einsatzes.

D'autres images de l'interpellation de dizaines de lycéens, aujourd'hui à Mantes-la-Jolie. pic.twitter.com/ghv8K91e7l– Violences Policières (@Obs_Violences) 6 décembre 2018

«Die Bilder sind eindrücklich, aber es wurde kein Jugendlicher verletzt noch misshandelt, es gab keine Anzeige», erklärte der Präfekt des Département Yvelines, Jean-Jacques Brot laut Le Monde..

Blanquer betonte, man müsse die Bilder jedoch in ihrem Kontext betrachten – «in einer Zeit, in der die Sicherheitskräfte in ganz Frankreich im Einsatz sind, mit enormen Schwierigkeiten und mit unvorstellbaren Risiken». In Mantes-la-Jolie seien Sicherheitskräfte angegriffen worden, es habe Ausschreitungen gegeben. «Ein Großteil (der Festgenommenen) wird natürlich freikommen, aber unter ihnen sind auch solche, die sehr schlimme Dinge getan haben», sagte Blanquer.

Kritik an Demütigung der Minderjährigen

Linke Politiker verurteilten den Polizeieinsatz. Nichts könne diese Demütigung der Minderjährigen rechtfertigen, schrieb der Chef der Sozialisten, Olivier Faure, bei Twitter. «Das Feuer schwelt, fachen Sie es nicht an!» Der frühere Präsidentschaftskandidat der Sozialisten, Benoît Hamon, twitterte: «Was sucht die politische Führung, wenn nicht Gewalt als Reaktion?»

Seit Montag protestieren in ganz Frankreich Schüler und Studenten gegen Reformen im Bildungsbereich und blockieren Bildungseinrichtungen. Die Proteste der Schüler sind diffus, wie die Zeitung Le Monde schrieb. Teils seien sie von den «Gelben Westen» inspiriert, die seit Mitte November gegen Steuererhöhungen und die Reformpolitik auf die Straßen gehen. Bei den «Gelbwesten»-Protesten kam es am vergangenen Wochenende in Paris zu schweren Ausschreitungen und mehr als 400 Festnahmen. Für diesen Samstag sind neue Proteste in der Hauptstadt angekündigt.

Après de nouvelles émeutes près du lycée Saint-Exupéry à Mantes-la-Jolie, où deux voitures ont été incendiées, la police interpelle 146 personnes #AFPpic.twitter.com/Luk4QfdStk– Agence France-Presse (@afpfr) 6 décembre 2018

Il faut dire les choses posément mais fermement : ce qui s'est passé avec les lycéens de Mantes-la-jolie - ces scènes dont il existe de nombreuses photos et vidéos - est simplement intolérable. pic.twitter.com/mD1aFWZulz– Cécile Duflot (@CecileDuflot) 6 décembre 2018

La honte sur ces policiers et ceux qui leur donnent ces ordres abjectsQue cette vidéo leur colle à la peau et leur soit rappelée comme une infamie indélébileIls n'ont pas l'excuse de la légitime défenseIls n'ont pas l'excuse du feu del'action@CCastaner vous êtes responsable https://t.co/CP1PkRLy0L– Martin MECHIN (@MartinMechin) 6 décembre 2018

(jt/dpa/L'essentiel)