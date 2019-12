Frau wird befruchtet, ihre Frau trägt das Baby aus

Artikel per Mail weiterempfehlen

Dass lesbische Paare Nachwuchs bekommen, ist heute eigentlich nichts Besonderes mehr. Künstliche Befruchtung macht es möglich. Dass beide Partnerinnen an der Zeugung beteiligt sind, ist dagegen neu.

Passiert ist dies nun erstmals in Großbritannien: Vor rund zwei Monaten brachte dort Jasmine Francis-Smith (28) aus der Grafschaft Northamptonshire den kleinen Otis zur Welt. Die Eizelle, aus der der Junge entstanden ist, hatte zuvor auch einige Zeit in der Gebärmutter von Jasmines Partnerin Donna (30) verbracht. Gemeinsame Mutterschaft nennen das Fachleute.

Weltweite Premiere

Die Ärzte der London Women's Clinic wendeten bei den beiden Frauen die Anevivo-Technologie an, bei der die Befruchtung der Eizelle nicht wie bei anderen Formen der künstlichen Befruchtung außerhalb des Körpers, sondern im Mutterleib stattfindet. Das mache die künstliche Befruchtung natürlicher, teilt das Life-Science-Unternehmen Anecova aus der Schweiz mit, das das Verfahren entwickelt hat. Zugleich werde das Band zwischen Mutter und Kind verstärkt.

Im Fall von Jasmine und Donna wurde gar das Band zu beiden Müttern intensiviert. So wurde die Eizelle in Donnas Körper befruchtet, wo sie anschließend 18 Stunden heranreifte, bevor sie in Jasmines Uterus übertragen wurde.

Emotionale und biologische Nähe

Doch es war nicht nur der Aufenhalt in beiden Gebärmüttern, der das Zusammengehörigkeitsgefühl der kleinen Familie stärken sollte. Denn die Übertragung des Embryos erfolgte in einer porösen Kapsel. Dadurch seien von beiden Seiten auch Flüssigkeiten, Nährstoffe und andere nicht-zelluläre Komponenten übermittelt worden, teilt Anecova mit.

Während das Verfahren schon mehrmals angewendet worden ist, ist es das erste Mal, dass es mit der «gemeinsamen Mutterschaft» kombiniert wurde, so Nick Macklon, Medizinischer Direktor des Londoner Krankenhauses zu Mirror.co.uk: «Es ist eine sehr aufregende Premiere, weil es bedeutet, dass lesbische Paare mit Kinderwunsch aktiv an der Embryonenbildung und dann an der Geburt des Babys beteiligt sein können.»

(L'essentiel/fee)