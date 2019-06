17-​​Jährige nimmt sich mit Sterbehilfe das Leben

Noa Pothoven ist am Sonntag gestorben. Mithilfe einer Sterbehilfe-Klinik hat sie ihrem Leben ein Ende gesetzt, berichtet De Limburger. Das Mädchen aus den Niederlanden wurde nur 17 Jahre alt.

Suizidgedanken? Holen Sie sich Hilfe:

SOS Détresse ist in Luxemburg rund um die Uhr unter der Telefonnummer 45.45.45 zu erreichen.

In Deutschland hat die Telefonseelsorge verschiedene anonyme und vertrauliche Beratungsangebote im Internet. Ein persönliches Gespräch bietet die Telefonseelsorge anonym und rund um die Uhr unter den gebührenfreien Telefonnummern 0800-111 0 111 und 0800-111 0 222 an. Neben Gesprächen am Telefon wird auch der Austausch per Mail oder Chat angeboten. Weitere Unterstützungsmöglichkeiten finden Sie vor Ort bei einem Pfarrer, Arzt oder in lokalen Beratungsstellen. Diese finden Sie im örtlichen Telefonbuch über den Allgemeinen Sozialdienst der Stadt oder die Wohlfahrtsverbände Arbeiterwohlfahrt, Caritas, Deutsches Rotes Kreuz, Diakonie und Paritätischer Wohlfahrtsverband.

Noa ist dreimal – mit 11, 12 und 14 Jahren – sexuell missbraucht worden. Seither litt sie an posttraumatischen Störungen, Depressionen und Magersucht. «Ich atme, aber ich lebe nicht länger», beschrieb sie ihren Zustand in einer Autobiografie «Leben oder Gewinnen».

«Angst und Scham»

Noa erzählte lange Zeit niemanden, was ihr geschehen ist. Sie fühlte «Angst und Scham». Ihre Eltern waren hilflos und irritiert, als sich ihre Tochter mit 11 Jahren plötzlich veränderte. Erst vor anderthalb Jahren erfuhren sie vom Geheimnis ihrer Tochter.

Verzweifelt versuchten sie ihrer Tochter zu helfen. Doch auch Klinikaufenthalte konnten Noa keine neue Lebensfreude bringen. «Sie wählte den Weg des Todes», sagt ihre Mutter einst zum Gelderlander.

Sterbehilfe für Minderjährige

In ihrem letzten Instagram-Post schreibt Noa: «Nach Jahren des Kämpfens ist es vorbei.» Der Entscheid, von der Sterbehilfe Gebrauch zu machen, sei gut überlegt gewesen. «Das war schon lange mein Plan und geschieht nicht aus einem Impuls.»

Die Niederlande waren das erste Land, das die aktive Sterbehilfe im Jahr 2002 zuließ. Auch Minderjährige ab 12 Jahren dürfen den assistierten Suizid in Anspruch nehmen. Bei 12- bis 15-Jährigen braucht es jedoch die Zustimmung des Erziehungsberechtigten.

(L'essentiel/woz)