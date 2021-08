Amerikanerin leckt halben Supermarkt ab

Jodie Meschuck aus dem US-Bundesstaat Colorado hat sich gegenüber ihren 17.000 Followern in den sozialen Medien bereits mehrfach gegen die Corona-Impfungen ausgesprochen, und auch in Bezug auf heiße Themen wie Rassismus, Religion oder Autismus scheut sie laut Daily Mail nicht vor kontroversen Äußerungen zurück. Von Letzterem behauptete sie einst sogar, es geheilt zu haben.

Nun stellte Meschuck Aufnahmen ins Netz, die sie dabei zeigen, wie sie verschiedene Gegenstände und verpackte Lebensmittel im Supermarkt ableckte. «Bakterien stärken euer Immunsystem. Und Mikroben helfen bei der Verdauung» erklärte sie ihren Followern auf Instagram. Der Post wurde mittlerweile gelöscht.

Seit Ausbruch der Pandemie kam es immer wieder zu Szenen, bei denen sich Leute dabei filmten, wie sie Dinge an öffentlichen Orten ableckten. In der Schweiz sorgte eine Moderatorin des Radiosenders Radio 3FACH für Aufsehen, als sie in der Stadt Luzern mehrere Dinge ableckte. Und auch auf Tiktok kursierten bereits mehrere Videos von Menschen, die Gegenstände oder sogar WC-Brillen ableckten.

(L'essentiel/Patrick McEvily)