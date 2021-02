Paar stirbt nach 70 Jahren Ehe an Corona

In den 1940er-Jahren lernten sie sich als 14-Jährige kennen und lieben. Im Norden Englands heirateten Margaret und Derek Firth am 17. Mai 1950. Sie bekamen fünf Kinder, verreisten gerne und erfreuten sich an ihren elf Enkeln und vier Urenkeln. 2019 erkrankte sie an Alzheimer. Dennoch feierten sie im Mai 2020 Platinhochzeit. Sie verbrachten ihr Leben in Partington, einem Vorort von Manchester.

Kurz vor Weihnachten 2020 wurde Margaret ins Krankenhaus gebracht, weil sie immer schwächer wurde. Laut den «Manchester Evening News» hat sie sich vermutlich dort mit dem Corona-Virus angesteckt. Derek besuchte seine Frau. Ein paar Tage später wurde auch er mit Husten und Fieber ins Krankenhaus gebracht, wo sie ein Zimmer teilten.

«Und dann hat Papa unsere Mutter sogar noch überholt», erzählt Tochter Barbara Smith der Zeitung. Derek verstarb zuerst, Margaret 72 Stunden später. Sie wurden beide 91 Jahre alt. Die Familie hofft, dass sie die beiden gemeinsam beerdigen können.

(L'essentiel/Christian Köppel)