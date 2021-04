Das passiert, wenn ein Vogel ins Triebwerk gerät

Eine Maschine der Delta Airlines war am Dienstag auf dem Weg von Salt Lake City im US-Bundesstaat Utah unterwegs nach Memphis, Tennessee. 15 Minuten nach dem Start geriet ein Vogelschwarm dem Flugzeug in die Quere und zwang es zum Startflughafen zurück.

Dass Vögel in Triebwerke geraten, ist keine Seltenheit. Die Bilder der betroffenen Maschine aber zeigen, wie heftig so ein Aufprall sein kann. Die Flugzeugspitze ist mit Blut verschmiert und die Turbine, in die laut Medienberichten mindestens ein Vogel geraten war, ist deutlich in Mitleidenschaft gezogen worden.

Nach dem Zwischenfall in der Luft konnte die Boeing 757-200 wieder sicher in Salt Lake City landen und die Passagiere an Bord – darunter auch das NBA-Team von Utah Jazz – konnten das Flugzeug unverletzt verlassen.

Ein Twitter-User fragte sich nach dem Vorfall, wie groß der Vogel wohl gewesen sein muss:

