Greta Thunberg hat New York erreicht

Die klimafreundliche Fahrt mit einem Segelschiff war nicht so genau planbar wie eine Flugreise, aber jetzt ist sie da: Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg hat am Mittwochnachmittag den Hafen von New York erreicht.

We have anchored off Coney Island - clearing customs and immigration. We will come ashore at North Cove Marina earliest 14:45 tide allowing. pic.twitter.com/t6yy5z2asp— Greta Thunberg (@GretaThunberg) August 28, 2019

Thunberg war am 14. August mit dem Segelboot Malizia II aus Großbritannien gestartet, um am 23. September an einem Klimagipfel teilzunehmen, zu dem UN-Generalsekretär Antonio Guterres eingeladen hat. Anschließend plant sie, nach Kanada, Mexiko und schließlich zur nächsten UN-Klimakonferenz im Dezember nach Santiago de Chile weiterzureisen. Wie sie später wieder nach Hause kommt, weiß sie nach eigenen Angaben noch nicht.

Mit der 16-Jährigen reist ihr Vater. Die Malizia II wird gesteuert von dem Deutschen Boris Herrmann und Pierre Casiraghi, dem Sohn der monegassischen Prinzessin Caroline. Thunberg hatte sich wegen der hohen klimaschädlichen CO2-Emissionen geweigert, über den Atlantik zu fliegen.

