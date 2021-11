Polizist wird beim Todeskampf verhöhnt

Ein mittlerweile gelöschtes Video auf Instagram wirft in Berlin hohe Wellen, wie die «Bild» schreibt. Die Aufnahmen zeigten einen Polizisten in seinem verunfallten Auto, wie er sich in einer medizinischen Notsituation befindet. Anstatt zu helfen, fertigt die Person Nahaufnahmen des Polizisten an und verhöhnt diesen als «völlig besoffen». Wie am Donnerstag bekannt wurde, verstarb der Beamte später im Krankenhaus.

«Dieses Video ist abscheulich, die Veröffentlichung unerträglich!»

Ein Polizeisprecher reagierte auf die Aufnahmen und twitterte: «Die Verbreitung dieses Videos ist geschmacklos und strafbar. Ein Verfahren wegen unterlassener Hilfeleistung wird geprüft.» Auch die Polizeipräsidentin der Polizei Berlin, Dr. Barbara Slowik, äußerte sich in einer auf Twitter veröffentlichten Stellungnahme erschüttert über die Ereignisse: «Dieses Video ist abscheulich, die Veröffentlichung unerträglich! Es macht mich fassungslos und wütend.»

Der Sprecher der Gewerkschaft der Polizei Berlin äußert sich auf Twitter dazu, was die Ereignisse über Probleme in den sozialen Medien aussagen. Benjamin Jendro schreibt: «Dass derartige Aufnahmen aus der reinen Gier nach Klicks und Aufmerksamkeit auf Social Media verbreitet werden, zeigt einen mittlerweile stark verbreiteten digitalen Narzissmus, der strafrelevante Folgen haben muss.»

(L'essentiel/Reto Bollmann)