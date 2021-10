Mann soll seinen Großvater enthauptet haben

Ein Mann wurde am Mittwoch enthauptet und ausgeweidet in seinem Haus in der französischen Stadt Bollène in der Gemeinde Vaucluse aufgefunden. Die Polizei schließt zurzeit einen Terrorakt aus: Beim Täter handelt es sich angeblich um den 37-jährigen Enkel des Opfers. Dieser soll nach der Tat in einen nahegelegenen Wald geflüchtet sein.

Wie eine Journalistin des Portals BFMTV auf Twitter schreibt, sollen zwei Pflegefachkräfte in die Wohnung eines Patienten gerufen worden sein, der unter psychiatrischen Störungen leidet. Bei ihrer Ankunft flüchtete der Mann. Die beiden Krankenschwestern fanden dann den enthaupteten Mann in der Wohnung.

Derzeit stehen 86 Gendarmen sowie 15 Beamte der Gemeindepolizei von Bollène im Einsatz. Auch zwei Spezialeinheiten aus Marseille seien auf dem Weg, wie «Le Dauphiné» berichtet. Ein Helikopter und Polizisten auf Motorrädern werden zur Verstärkung geholt.

Die französische Polizei hat ein Bild des mutmaßlichen Täters auf Facebook veröffentlicht. Die Behörde beschreibt ihn als «gefährlich und bewaffnet».

Update folgt…

(L'essentiel/Karin Leuthold)