Kellnerin bekommt 5.000 $ Trinkgeld: «Monat gerettet»

In den Vereinigten Staaten sind 15 bis 20 Prozent Trinkgeld üblich. Bei einer Rechnung von 157,56 Dollar wären das zusätzliche 23 Dollar, bei einem großzügigeren Gast sogar 31 Dollar gewesen. Auf der Rechnung von Kellnerin Jennifer Navaria stand jedoch eine etwas höhere Summe.

Sie dachte zunächst, dass ihr 50 Dollar spendiert wurden. Alleine das wäre schon ein überdurchschnittlich hohes Trinkgeld gewesen. «Aber dann merkte ich, dass es eine vierstellige Zahl war», meinte Navaria gegenüber WCVB. Die Kellnerin weiter: «Er hat meinen Monat gerettet. Ich liebe meinen Job und jetzt liebe ich ihn noch mehr.»

Trinkgeld-Challange?

Navaria teilte ein Foto der Rechnung auf Facebook. Auf dem Stück Papier ist auch noch etwas selbst geschriebenes zu erkennen: «Donnie, du bist an der Reihe. Ernie.» Um das zu verstehen, muss man einige Tage zurückgehen. Dieser «Donnie», der hier angesprochen wird, ist der Schauspieler und «New Kids on the Block»-Sänger, Donnie Wahlberg. Anfang des Jahres gab er 2.020 Dollar Trinkgeld bei einem Frühstück, dass nicht einmal 80 Dollar ausmachte.

Der Milliardär Ernie Boch Jr. hat davon Wind bekommen und wollte den Sänger übertreffen. Deshalb legte er noch eine Schippe drauf. Auf der Rechnung forderte er nun offenbar Donnie Wahlberg sogar dazu auf, dass er beim nächsten Dinner noch mehr Trinkgeld geben solle. Klar ist aber, dass der Schauspieler beim nächsten Besuch in einem Lokal wohl besonders gut behandelt wird.

(L'essentiel)