Baby-​​Faultier aus verzwickter Lage befreit

Ein herzzerreißendes Video eines geretteten Baby-Faultiers macht derzeit die Runde im Internet. Das arme Wesen steckte an einem Strand in Punta Tigre (Costa Rica) zwischen Felsen fest und gab verzweifelte Schreie von sich. Dann kam zum Glück Dirk Morgan vorbei.

Der Mann aus Ohio betreibt eine Ferien-Lodge in der Nähe. Nachdem ihm ein Gast von dem steckengebliebenen Faultier erzählt hatte, eilte er sofort zu der Stelle am Strand. Dort hatten sich bereits einige hungrige Hunde eingefunden – bereit, zuzuschnappen. Morgan vertrieb die Meute und befreite das träge Faultier aus seiner misslichen Lage. Nun wird der Kleine mit dem freundlichen Blick in einem Tierasyl aufgepäppelt:

(L'essentiel)