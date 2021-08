Förster retten Bärenjunges vorm sicheren Hungertod

Mitglieder der Forstverwaltung in Südtirol entdeckten bei einem Routinerundgang im Nonstal ein Bärenjunges, dessen hintere Pfote zwischen zwei Bäumen eingeklemmt war. Das Tier konnte sich nicht bewegen. Auf einem Video, das die Behörde am Mittwoch veröffentlichte, ist zu sehen, wie sich das Jungtier verzweifelt windet, um sich zu befreien. Es half aber alles nichts.

Fachpersonal des lokalen Bärennotfallteams rückte mit einem Helikopter und einem Hund zur Stelle aus, denn die Rettung gestaltete sich nicht einfach: Die Bärenmama stand mit einem weiteren Jungen ganz in der Nähe des Baumes und beobachtete die Szene mit Misstrauen. Der Lärm des kreisenden Helikopters versetzte sie in Panik. So konnte das Team mit der Kettensäge in Ruhe arbeiten.

Die Retter fällten den Baum, bald war die Pfote des kleinen Bären frei. Danach rannte das Tier sofort zu seiner Mutter, wie das Portal «Alto Adige» berichtet. Ein gutes Zeichen: Offenbar hatte sich das Bärenjunge nicht verletzt. Die Försterinnen und Förster kontrollierten noch einmal aus dem Helikopter, dass es der Bärenfamilie gut ging, erst dann war ihre Operation beendet.

(L'essentiel/Karin Leuthold)