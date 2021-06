Auf der Venus ist wohl doch kein Leben möglich

Auf der Venus oder besser gesagt über der Venus könnte es Leben geben: Zu dieser aufsehenerregenden Schlussfolgerung kamen im September 2020 Forschende um Jane Greaves von der walisischen Cardiff University. Sie hatten in der Atmosphäre unseres Nachbarplaneten Spuren des Gases Monophosphan registriert (siehe Video). Auf der Erde wäre das ein deutlicher Hinweis auf Mikroorganismen – und damit auf Leben. Aber gilt das auch für die Venus?

Nein, sagen nun Forschende um den Mikrobiologen John Hallsworth von der Queen’s University Belfast: Leben, wie es auf der Erde vorkommt, ist auf der Venus unmöglich, weil es in der dortigen Atmosphäre nicht genug Wasser gibt, als dass Organismen dort entstehen und überdauern könnten, schreiben sie im Fachjournal «Nature Astronomy».

«Keine Chance»

«Es gibt kein aktives Leben dort», so Hallsworth zur Nachrichtenagentur AFP. Die in den Wolken der Venus vorhandene Wassermenge sei «mehr als hundertmal zu gering» als dass die widerstandsfähigsten Mikroorganismen dort überleben könnten. Oder anders ausgedrückt: «Selbst die trockenheitstoleranteste Mikrobe hätte in den Wolken der Venus keine Chance.»

Für Astronomie-Fans kommt die Verneinung nicht überraschend. Schon kurz nach der Veröffentlichung der sogenannten Phosan-Studie von Greaves und ihren Kolleginnen und Kollegen kam Kritik auf – weil sie nicht in der Lage waren, die Daten der Arbeit nachzuvollziehen. Diese waren mithilfe spektrografischer Analysen des Alma-Teleskops in Chile und des James Clerk Maxwell Telescope (JCMT) auf Hawaii entstanden. Dabei wird die Strahlung nach typischen, bereits bekannten chemischen Signaturen durchsucht. Die Frequenz von Lichtwellen sagt beispielsweise etwas über die chemische Zusammensetzung von Objekten im All aus. Doch im Fall der Venus fanden die Astronomen statt dem von Greaves’ Team kommunizierten Monophosphan eher Hinweise auf Schwefeldioxid.

(L'essentiel/Fee Anabelle Riebeling)