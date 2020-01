Wut über Hochzeit von U-​​Boot-​​Mörder Madsen

Im April 2018 ist der 49-jährige Däne Peter Madsen wegen Mordes an der Journalistin Kim Wall zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Der Fall hatte weltweit schockiert: Madsen hatte Wall in einem selbstgebauten U-Boot gefoltert, getötet und dann zerstückelt. Die Leichenteile warf er über Bord. Vor Gericht hatte der Tüftler angegeben, der Tod der Journalistin sei ein Unfall gewesen. Doch die Richter kamen zu einem anderen Schluss und verurteilten ihn zur Gefängnisstrafe.

Hinter Gitter scheint sich der 49-Jährige nun verliebt zu haben. Am 19. Dezember hat er die russische Aktivistin Jenny Curpen geheiratet, wie das dänische Portal BT berichtet. Die beiden seien mehrere Monate in Kontakt gestanden.

Curpen stammt ursprünglich aus Moskau, hat jedoch als politische Aktivistin in Dänemark Asyl erhalten. Die Trauung fand im Herstedvester Gefängnis statt.

Trotz seiner grausamen Tat scheint Madsen ein Frauenheld zu sein: Als er ins Gefängnis kam, war er noch verheiratet. Seine damalige Frau ließ sich nach der Verurteilung jedoch scheiden. Anschließend soll sich eine Gefängniswärterin in ihn verliebt haben. Sie gab ihren Job daraufhin auf. Auch weitere Frauen sollen eine Liaison mit Madsen gepflegt haben.

Curpen scheint nun aber die Eine zu sein: Am Mittwoch postete sie auf Facebook ein Bild des Schlüssels zum Gefängnis-Besucherraum. Zwei Stunden habe sie nach der Hochzeit allein mit Madsen verbringen dürfen, berichten die Medien.

Die News zum neuen Liebespaar sorgen aber für scharfe Kritik. Curpen wird auf Social Media mit wüsten Kommentaren zugeschüttet. «Was zur Hölle ist los mit dir?», heißt es etwa. Oder: «Du wirst die Entscheidung bereuen, einen Killer geheiratet zu haben. Ich wette, du wirst in der Zukunft eines seiner Opfer.» Die Tatsache, dass Curpen zweifache Mutter ist, sorgt für weitere Empörung: «Was für eine Mutter bist du, dass du deine Kinder in eine solche Gefahr bringst?», fragt eine Facebook-Nutzerin.

«Ich bin stolz auf ihn und die 49 Jahre seines Lebens, außer einem Tag, der eine Tragödie war und immer sein wird.»

Nach dem Aufschrei sah sich Curpen offensichtlich gezwungen, sich zu verteidigen. In einem Post wandte sie sich an ihre Kritiker und Freunde: «In den letzten 15 Stunden habe ich Tausende seltsame, dumme, absurde oder aggressive Kommentare, Nachrichten und Drohungen physischer Natur von vielen sogenannten normalen, gesetzestreuen, guten Menschen – Männer und Frauen – erhalten, die Gewalt so hassen, dass sie bereit sind, meinen Ehemann und mich zu töten.»

Weiter schreibt Curpen: «Ich liebe und respektiere meinen Mann. Ich bin stolz auf ihn und die 49 Jahre seines menschlichen und professionellen Lebens, außer einem Tag, der eine Tragödie war und immer sein wird. Mein Mann beging ein schreckliches Verbrechen und wurde dafür bestraft. Dass ich ihn persönlich kenne, gibt mir das Recht zu sagen, dass ich glücklich bin mit dem schönsten, klügsten, talentiertesten, hingebungsvollsten und einfühlsamsten Mensch und Mann.» Madsen sei eines von zwei Opfern dieses Verbrechens. «Am Leben zu bleiben war Strafe allein für ihn, nicht Belohnung, nicht Glück.»

Die Erklärung kommt jedoch bei den Kritikern nach wie vor schlecht an: «Opfer? Dein Mann ist ein Opfer? Du tust mir leid. Hast du an Kims Familie gedacht», schreibt beispielsweise eine Nutzerin. «Du brauchst dringend Hilfe», findet ein Nutzer. Andere posteten in den Kommentaren ein Bild von Kim Wall und schreiben: «Das ist das einzige Opfer.»

(L'essentiel/vro)