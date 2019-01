Explosion und Schüsse in 5-​​Sterne-​​Hotel in Nairobi

Artikel per Mail weiterempfehlen

Wie mehrere Bilder zeigen, ereignete sich am Dienstag eine Explosion in einem Fünfsterne Hotel in Nairobi. Betroffen ist die internationale Hotelgruppe Dusit Hotel.

«Es war eine Bombe, es wird viel geschossen», flüsterte ein Mann, die in den Büros im Dusit Hotel-Komplex arbeitet. Auf lokalen TV-Sendern ist aufsteigender Rauch zu sehen. Die französische Agentur AFP sagt, dass mehrere Autos in Flammen stehen.

Die Zeitung «pulselive» schreibt, dass sich nach der Explosion ein schwerer Schusswechsel erreignete. Ein Augenzeuge berichtete, dass 4 bewaffnete Männer das Dusit Hotel betraten, woraufhin man die Schüsse hörte.

Terror oder Überfall

Der Polizeikommandant von Nairobi, Philip Ndolo, sagte, dass sie das Gebiet um den Riverside Drive wegen eines vermuteten Raubüberfalls abgesperrt hätten.

Verletzte wurden aus dem Gebäudekomplex rund um das Hotel Dusit getragen. Ob es sich um einen Terroranschlag handelte, war zunächst unklar. Das Luxushotel befindet sich unweit des Westgate-Einkaufszentrums, wo 2013 bei einem Terroranschlag mindestens 67 Menschen starben.

Die islamistische Shebab-Miliz reklamiert Anschlag in Nairobi für sich. Eine Bestätigung dafür gab es allerdings noch nicht.

(L'essentiel/fss)