Postkarte mit 51 Jahren Verspätung zugestellt

«Herzliche Grüße aus S. Anselmo», wünschte der Verfasser einer vergilbten Postkarte aus Rom. Datiert war diese auf den 20. April 1969, angekommen ist sie vergangene Woche in der Abtei Münsterschwarzach in Bayern. Diese postete die Karte prompt auf Facebook und erntete haufenweise belustigte Reaktionen.

Tatsächliche handelte es sich bei einem der Mitverfasser um einen Mönch des Klosters, der zu dieser Zeit in Rom an der internationalen Hochschule des Benediktinerordens studierte. «Anselm Grün kann sich nach 51 Jahren natürlich nicht mehr genau an alles erinnern – wohl aber, dass er eine Karte unterschrieben hat.» Mit einer Transportgeschwindigkeit von rund 65 Metern pro Tag hat er allerdings auch nicht gerechnet.

Lebenswerk?

«Herrlich, ich habe das auch oft erlebt, dass Post aus Italien etwas länger gedauert hat, aber das ist schon Guinness-Buch- verdächtig», schreibt ein Nutzer unter dem Posting. «Na, immerhin hat die Post 51 Jahre nicht locker gelassen, um die korrekte Anschrift zu ermitteln», ein anderer. Ob es sich dabei um das eifrige Lebensprojekt eines Postmitarbeiters handelte, der 51 Jahre lang versuchte, die Adresse zu entschlüsseln?

Update: Einer der Absender war nach heutiger Recherche Anselm Grün, der zu dieser Zeit in Rom studierte. Der kann sich... Gepostet von Kloster Münsterschwarzach am Donnerstag, 8. Oktober 2020

(L'essentiel/leo)