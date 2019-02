15 gruselige Bilder, die dich erschauern lassen

Sich gruseln kann ja auch was feines sein. Nicht umsonst werden Horror-Schriftsteller wie Stephen King gefeiert und Horrofilme feiern regelmäßig Riesenerfolge in Kinos. Doch was, wenn der Grusel in unsere reale Welt rüberschwappt?

So geschehen bei den Leuten auf den Bildern in unserer Bildergalerie: Vielleicht sind es nur Spiegelungen oder clevere Fotomontagen oder (un)günstige Blickwinkel, aber Gänsehaut haben wir trotzdem. Ihr etwa nicht?

(L'essentiel/lia)