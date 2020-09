Großeltern sterben bei Waldbrand in Kalifornien

Der im Norden Kaliforniens wütende Waldbrand hat mindestens zehn Menschen das Leben gekostet. Am Donnerstag seien sieben weitere Leichen gefunden worden, teilte das Sheriff-Büro in Butte County mit. Unter ihnen war ein Großelternpaar, dass seinem Sohn erklärt hatte, es versuche, sich vor den Flammen in einen Teich zu retten. Rettungstrupps arbeiten sich in verwüstete Abschnitte voran und könnten weitere Leichen finden. Weitere 16 Personen würden noch vermisst.

Das seit Wochen lodernde Feuer etwa 200 Kilometer nordöstlich von San Francisco war bereits zu 50 Prozent unter Kontrolle, als auffrischender Wind es in explosionsartigem Tempo um sich greifen ließ. Etwa 2000 Gebäude wurden zerstört.

Mehr Flächen zerstört als je zuvor

Kalifornien stellt erschreckende Rekorde auf: Waldbrände haben in Kalifornien mehr Flächen zerstört als je zuvor. Auch die Zahl der Opfer steigt. Doch die Feuerwehr macht auch Fortschritte im Kampf gegen das Flammeninferno.

US-Präsident Donald Trump sprach Gouverneur Gavin Newsom sein Beileid aus und erklärte, die US-Bundesregierung sei zur Hilfe bereit, wie das Weiße Haus mitteilte.

Waldbrandsaison hat erst begonnen

Das sogenannte Nordkomplex-Feuer ist einer von 29 Waldbränden in Kalifornien. Insgesamt waren etwa 14.000 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Rund 20.000 Menschen mussten ihre Häuser verlassen oder sich auf eine Evakuierung vorbereiten. Insgesamt sind in diesem Jahr in Kalifornien bereits mehr als 12.500 Quadratkilometer Wald und Buschland verbrannt, obwohl die Waldbrandsaison gerade erst begonnen hat.

Meteorologen sagten etwas besseres Wetter voraus. Der Wind werde nachlassen, die Temperaturen etwas sinken, prophezeiten sie. Zuvor war es heiß und böig gewesen. Auch in den Staaten Washington und Oregon loderten Waldbrände. Dichter Rauch verdunkelte dem Himmel und verpestete die Luft.

(L'essentiel/dpa)