Frau stirbt 18 Tage nach Entbindung an Corona

Die Coronavirus-Pandemie hält die Welt nun schon seit zehn Monaten in Atem - und fordert immer mehr Menschenleben. Auch das von Erika Becerra. Die 33-jährige Mutter aus dem US-Bundesstaat Michigan war laut ihrer Familie kerngesund und mit ihrem zweiten Kind im achten Monat schwanger, als sie positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Kurze Zeit später wurden die Symptome stärker, sie konnte schwer atmen und ihr Mann wählte den Notruf.

Sie kam ins Krankenhaus und brachte dann drei Tage später, am 15. November, ihren Sohn Diego zur Welt. Doch die junge Amerikanerin wurde sofort von ihrem Sohn getrennt, ihr Gesundheitszustand verschlechterte sich unmittelbar danach. Sie konnte nicht mehr allein atmen, musste an ein Beatmungsgerät angeschlossen werden. 18 Tage kämpfte sie um ihr Leben, vergebens. Ihren Sohn Diego konnte sie nie in ihren Armen halten.

Bruder hat klare Botschaft

In einem Video-Interview warnt ihr Bruder, Michael Avilez, vor dem Virus. «Corona ist eine gefährlich Angelegenheit. Ich weiß nicht, warum Menschen das nicht verstehen.» Der Mann von Becerra und die beiden Kinder wurden zum Glück negativ auf Covid-19 getestet.

Um die Beerdigung finanzieren zu können, bittet die Familie via GoFundMe um Spenden. Inzwischen sind über 92.000 Dollar zusammengekommen. Den Verlust der Mutter wird dieses Geld den Kindern jedoch nicht ersetzen können.

(L'essentiel/red)