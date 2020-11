Großmutter (51) bringt ihre eigene Enkelin zur Welt

Julie Loving aus dem US-Staat Illinois machte ihrer 29-jährigen Tochter Breanna das größte Geschenk überhaupt: ein Kind. Die kleine Briar Juliette Lockwood kam am 2. November zur Welt. Weil Breanna Lockwood nicht eigene Kinder haben kann, trug ihre 51 Jahre alte Mutter das Baby aus.

«Meine Mutter war ein absoluter Rockstar während dieser anstrengenden Geburt», schrieb Breanna auf Instagram. Die Influencerin begleitete die Schwangerschaft ihrer Mutter mit Bildern. In einem früheren Post erzählt die 29-Jährige ihre Geschichte: Weil sie nicht auf natürlicher Weise schwanger werden könne, habe sie es zunächst mit künstlicher Befruchtung versucht.

«Ein kleines Stück Himmel»

Doch auch das wollte nicht klappen. Schließlich entschied sich Breanna für eine Leihmutterschaft. Und hatte dabei eine ganz besondere Person im Sinn, die ihr Kind austragen sollte: ihre eigene Mutter. Die 51-Jährige befand sich bereits in den Wechseljahren. Mit einer Hormontherapie wurde ihr Körper auf eine neue Schwangerschaft vorbereitet, wie der Sender WHDH berichtet.

«Dieses Abenteuer mit meiner Mutter zu teilen, war ein einzigartiges Erlebnis», schrieb Breanna in einem Instagram-Beitrag. «Die Opfer, die sie gebracht hat, um dieses kleine Stück Himmel in unsere Welt zu bringen, rauben mir den Atem. Wenn ich meine Tochter in meinen Armen halte, platzt mein Herz. Das Gefühl, wie ich absolut alles tun würde, was für dieses Kind nötig ist, durchströmt mich, wenn ich sei anschaue, und reflektiert, was meine Mutter für mich getan hat.»





