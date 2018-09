Hurrikan bildet sich über dem Mittelmeer

Den zweiten Tag in Folge haben stürmische Winde am Donnerstag erhebliche Probleme im Fährverkehr in der Ägäis und im Ionischen Meer verursacht. Fast alle Fähren, die die Verbindungen zwischen dem Festland und den Inseln herstellen, sind am Donnerstag in den Häfen geblieben. Hunderte Bäume stürzten um, Schulen blieben auf zahlreichen Inseln geschlossen. Stellenweise erreichten die Böen die Windstärke zehn von zwölf, berichtete das Staatsradio (ERT).

Meteorologen teilten mit, dass sich eine Art Hurrikan zwischen Sizilien und der griechischen Halbinsel Peloponnes gebildet hat und sich langsam ostwärts bewegt. Es werden Winde der Stärke zwölf in den kommenden zwei Tagen erwartet. Die sogenannten Medicanes (Mediterranean Hurricanes) sind tropensturm-ähnliche Phänomene, die selten im östlichen Mittelmeer registriert werden, sagten Meteorologen im Staatsfernsehen. Mit einer Wetterbesserung rechneten die Meteorologen ab Sonntag.

Wie der luxemburgische Wetterdienst Météo Boulaide mitteilt, soll sich der Sturm am Freitag intensivieren. Er soll mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 150 Kilometern pro Stunde auf Griechenland treffen.

Diese Bilder wurden am Mittwoch in Griechenland aufgenommen. (Quelle: Youtube)

