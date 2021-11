Überreste von Mann nach 38 Jahren gefunden

Ein deutscher Tourengänger brach vor rund 38 Jahren in die Rocky Mountains auf und kam nie mehr zurück. Der Fall hat jahrelang Rätsel aufgegeben. Doch nun gibt es neue Erkenntnisse: Nach einem Knochenfund glauben die Behörden in den USA, dass der damals 27-Jährige in einer Lawine ums Leben gekommen ist.

Wanderer findet Knochenreste

Der Vermisste zog im Februar 1983 im US-Bundesstaat Colorado alleine los. Er wollte mehrere Tage auf Skiern in der Wildnis unterwegs sein und kam nie lebend zurück. «Wir glauben, dass er in einer Lawine ums Leben gekommen ist», teilte die Parkrangerin Kyle Patterson vom «Rocky Mountain National Park» am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur (DPA) mit.

Zuvor hatte die Behörde in einer Pressemitteilung bekanntgegeben, dass ein Wanderer in der Bergregion Knochenreste gefunden habe, die man dem Vermissten habe zuordnen können. Der Wanderer fand die Knochen im August 2020, auf über 3300 Metern über Meer. Der Deutsche, der in Colorado in der Ortschaft Fort Collins lebte, war laut den Behörden ein «erfahrener Bergsteiger». Er stammte vermutlich aus Augsburg, gab Patterson an.

Suchaktion im Schnee

Sechs Tage nach Beginn seiner Skitour habe ihn ein Mitbewohner als vermisst gemeldet, hieß es in der Mitteilung. Schneefall erschwerte damals die Suche nach dem Tourengänger. Bei der Suchaktion stießen die Teams lediglich auf eine Schneehöhle mit seinem Schlafsack, Ausrüstung und Proviant. Auch Lawinenhunde und Hubschrauber waren im Einsatz. Weitere Suchen im Frühjahr und Sommer des Jahres blieben erfolglos. Die steile Berggegend, in der der Wanderer die Knochenreste fand, trägt den Namen «Skeleton Gulch», was man mit «Skelett-Schlucht» übersetzen kann. Am Fundort gab es Hinweise auf einen früheren Lawinenabgang.

Bei einer weiteren Suche in diesem Sommer entdeckten Parkranger dann Skier, Stöcke, Skischuhe und andere persönliche Gegenstände. Mit Hilfe dieser Fundstücke sei die Identifizierung des Opfers möglich gewesen, teilte Patterson DPA mit. Auch die Gerichtsmediziner hatten sich bemüht, doch die vorgenommenen Zahnanalysen waren am Ende nicht eindeutig.

Für die Rückführung der sterblichen Überreste hätten sie eng mit den deutschen Behörden zusammengearbeitet. «Er hat Familienangehörige, die noch leben», sagte Patterson.

