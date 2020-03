Dieb angelt sich Versace-​​Kette aus Schaufenster

Ein Dieb hat sich in Australien durch ein Loch im Schaufenster eine Halskette von Versace geangelt. Der Mann holte sich mit der Fischerausrüstung die Kette vom Kopf einer Schaufensterpuppe in einer Boutique in Melbourne.

Die ganze Aktion habe wohl drei Stunden gedauert, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der Mann hatte zuerst eine kleine Angel in der Hand, bevor er mit einer größeren zurückkehrte und zur Tat schritt. Auf Bildern einer Überwachungskamera ist zu sehen, wie er sich bei der nächtlichen Aktion am 24. Februar umguckt.

«Unverschämt» und «mutig»

«Das ist wahrscheinlich der erste Fall, dass ein Einbrecher eine Halskette mit einer Angelrute gestohlen hat», sagte eine Polizeisprecherin der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag. Nach dem Verdächtigen, einem Mann zwischen 40 und 50 in Trainingshosen, werde immer noch gesucht.

Der Ladenbesitzer Steven Adigrati war fassungslos. Er fand den Diebstahl «unverschämt» und zugleich «mutig», wie er dem australischen Sender ABC sagte. Es sei möglich, dass der Dieb nicht erkannt habe, dass die Kette mit einem goldenen Medusa-Medaillon relativ billig sei. Sie kostete laut Polizei 700 Australische Dollar, etwa 416 Euro. Ein Alarm soll bei der Tat nicht losgegangen sein.

(L'essentiel/sda)