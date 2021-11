Messerangreifer verletzt einen Polizist in Cannes

Ein Angreifer hat einen Polizisten im südfranzösischen Cannes mit einer Stichwaffe verletzt. Der Täter sei von den Kollegen des Beamten «neutralisiert» worden, teilte Innenminister Gérald Darmanin am Montag auf Twitter mit. In der französischen Militärsprache bedeutet dies, dass jemand kampfunfähig gemacht oder getötet wurde.

Zu den genauen Hintergründen des Angriffs wurde zunächst nichts bekannt. Der Minister sprach der Polizei seine Unterstützung aus, er werde sich unverzüglich auf den Weg nach Cannes machen.

Un policier du commissariat de #Cannes a été blessé à l’arme blanche. L’agresseur a été neutralisé par ses collègues. Je me rends sur place immédiatement ce matin et j’apporte tout mon soutien à la police nationale et à la ville de Cannes.