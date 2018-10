Der Vulkan Ätna rutscht – Mittelmeer-​​Tsunami droht

Artikel per Mail weiterempfehlen

Der Ätna auf Sizilien ist der aktivste Vulkan Europas. Kaum ein Jahr vergeht ohne Ausbruch. Doch langfristig stellt nicht glühende Lava die größte Bedrohung für die Region dar, sondern das Wasser des Mittelmeers. Denn der Südosthang des Vulkans ist im Rutschen begriffen. Sollte er auf einen Schlag ins Meer stürzen, droht ein Tsunami enormen Ausmaßes.

Grund zur Sorge geben dabei neue Messungen deutscher Forscher, die erstmals belegen konnten, dass sich das Abrutschen des Hanges auch unter der Meeresoberfläche fortsetzt. Dafür setzten die Wissenschaftler unter der Leitung des Helmholtz-Zentrums für Ozeanforschung Kiel ein neuartiges Vermessungsnetz ein, wie sie im Fachjournal «Science Advances» schreiben. Die Ergebnisse bestätigen laut den Forschern die Vermutung, dass der gesamte Südosthang in Bewegung ist. Ursache für die Bewegung des Hangs ist demnach aller Wahrscheinlichkeit nach hauptsächlich die Schwerkraft und nicht, wie bisher angenommen, aufsteigendes Magma.

Vier Zentimeter in acht Tagen

«Am Ätna haben wir zum ersten Mal die schallbasierte Vermessung unter Wasser, die sogenannte marine Geodäsie, an einem Vulkan genutzt», erklärt Morelia Urlaub, Erstautorin der Studie. Dafür wurden im April 2016 unter dem Wasser fünf Transponder platziert. Drei auf dem abrutschenden Hang, zwei auf stabilem Grund. Anschließend sendeten diese sich alle 90 Minuten ein akustisches Signal. Veränderungen konnten so zentimetergenau bestimmt werden.

«Wir stellten eindeutig fest, dass der Hang im Mai 2017 innerhalb von acht Tagen um vier Zentimeter Richtung Meer abrutschte und dabei einen Zentimeter tiefer sank», erklärt Urlaub. Diese Bewegung könne mit einem langsamen Erdbeben, einem sogenannten Slow-Slip verglichen werden.

Zeitrahmen offen

«Der gesamte Hang befindet sich durch die Schwerkraft in Bewegung. Daher ist es durchaus möglich, dass er plötzlich abrutscht, was einen Tsunami im gesamten Mittelmeer auslösen könnte», erklärt Heidrun Kopp, Co-Autorin der Studie, in einer Mitteilung. Allerdings sei keine Voraussage möglich, ob und wann es zu diesem Ereignis kommen könnte.

Dass früher oder später aber durchaus ein verheerender Bergsturz passieren könnte, zeigt ein Blick in die Geschichte. «Wir wissen von anderen Vulkanen, die katastrophal zusammengestürzt sind: Es gibt diese Gefahr. Wir müssen den Ätnahang im Auge behalten und beobachten, wie er sich bewegt», sagte Urlaub zu Livescience.com.

(L'essentiel/jcg)