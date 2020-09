Fähre mit 280 Passagieren auf Grund gelaufen

Laut der Reederei Viking Line befanden sich an Bord der Fähre knapp 200 Gäste und 80 Besatzungsmitglieder. Die «Amorella» befand sich deren Angabe zufolge auf dem Weg vom südfinnischen Turku in die schwedische Hauptstadt Stockholm. Informationen des Radiosenders Alands Radio soll die Fähre Probleme während der Fahrt gehabt haben und gezwungen gewesen sein, absichtlich auf Grund zu laufen, um nicht mit Wasser vollzulaufen.

Schon das zweite Mal auf Grund gelaufen

Wie die westfinnische Küstenwache am Sonntag per Twitter meldete, sei die Situation aber stabil. Die Menschen, die sich an Bord befanden, seien nicht in Gefahr. Die Evakuierung der Fähre wurde von Einsatzkräften vorbereitet. Berichte über Verletzte gibt es bislang noch nicht.

Fährunglück auf der Ostsee: Rund 200 Passagiere der auf Grund gelaufenen „Amorella“ werden von Bord gebracht. Ebenso die meisten der rund 80 Crew-Mitglieder. Verletzte soll es nicht gegeben haben. Das Schiff war auf dem Weg von Turku nach Stockholm. #amorella #finnland pic.twitter.com/0X2o4GZQMp — ARD Stockholm (@ARD_Stockholm) September 20, 2020

Finnische und schwedische Medien berichteten, dass die «Amorella» bereits im Jahr 2013 schon einmal auf Grund gelaufen war. Damals hatte sich der Vorfall in dem gleichen Gebiet ereignet.

