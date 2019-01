«Ich habe mit einem Bären rumgehangen»

Ein kleines Wunder geschah vergangene Woche in Ernul, North Carolina. Der kleine Casey Hathaway spielte mit zwei anderen Kindern im Garten seiner Großmutter, als er unvermittelt wegging. Zwei Tage lang war der Dreijährige verschwunden, bis die Polizei ihn nach einem Zeugenhinweis schließlich fand: Der kleine Mann war ziemlich durchnässt, unterkühlt und steckte in dornigen Sträuchern fest.

Via Facebook verkündete Caseys Tante, dass ihr Neffe «gesund, fröhlich und ziemlich gesprächig» nach seinem Abenteuer sei. Denn so wie der Dreijährige es schildert, hat er tatsächlich ein Abenteuer erlebt. Denn laut Caseys Version, was in den letzten Tagen passiert ist, habe ihm ein Bär geholfen, zu überleben. «Er sagt, er habe zwei Tage lang mit einem Bären rumgehangen» sagt seine Tante Breanna Hathaway, «Gott hat ihm einen Freund geschickt, um ihn zu beschützen.»

Um sich von den Strapazen zu erholen, verbrachte Casey einen Tag im Krankenhaus, aß jede Menge Chips und Nuggets, und schaute fern. Die Familie des Kindes hat unterdessen ein Postfach eingerichtet, um die vielen Unterstützungsschreiben für Casey zu bewältigen.

(joc/L'essentiel)