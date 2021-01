Schützen zwei Masken wirklich besser?

Während hierzulande noch über die Sinnhaftigkeit von FFP2-Masken diskutiert wird, rüsten einige Menschen punkto Mundnasenschutz ihrerseits auf: Vor allem in den USA werden zunehmend Persönlichkeiten mit gleich zwei Masken über Nase und Mund gesichtet. Zu den Vorreitern zählen neben dem künftigen US-Präsidenten Joe Biden, der designierten Vize-Präsidentin Kamala Harris auch Senator Mitt Romney und Schauspieler Tom Cruise. Und auch Normalbürger setzen auf den doppelten Schutz.

Mitt Romney has TWO masks on. That's how furious he is with the GOP. — Neil Greenberg (@ngreenberg) January 7, 2021

Doch ist das wirklich sinnvoll? Ja, sagt Linsey Marr, Expertin für Virusübertragung an der Virginia Tech und Autorin eines kürzlich erschienenen Kommentars, der die Wissenschaft hinter dem Tragen von Masken beschreibt, der The New York Times: «Wenn man mehrere Schichten kombiniert, erhöht man die Effizienz eines Mund-Nasen-Schutzes erheblich.» Die Viren kommen schlicht deutlich schwieriger durch die Filter der Masken – ganz so, als würde man das Schweizer-Käse-Modell um eine weitere Lage ergänzen und so die Löcher verkleinern.

Doppelmaske wenn Stoff im Spiel ist

Es übertreiben und mehr als zwei dichte Masken übereinander tragen sollte man aber nicht, so die Wissenschaftlerin. Denn ab einem bestimmten Punkt falle das Atmen schwer. Zum Glück gibt es mit den AHA-L-Regeln noch weitere Maßnahmen, um das Risiko der Übertragung von Sars-CoV-2 zu gering wie möglich zu halten. Das gilt insbesondere für jene Personen, die ohnehin Probleme mit der Atmung haben, so Christiane Scherer, Krankenhaushygienikern am Evangelischen Krankenhaus Bethel im deutschen Bielefeld zur Zeitung Neue Westfälische.

Marr empfiehlt, eine chirurgische Maske unter einer anderen Maske, zum Beispiel einer Stoffmaske, zu tragen. Die sind nämlich oft deutlich durchlässiger als man denkt, wie unter anderem Aufnahmen der Outdoor-Silvesterparty des ZDF eindrucksvoll zeigten (siehe Bildstrecke oben und Video unten).

(L'essentiel/Fee Anabelle Riebeling)