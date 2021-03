Getötetes Lehrerpaar – Sohn gesteht die Tat

Im Fall eines länger vermissten und wohl getöteten Ehepaares in Südtirol hat der erwachsene Sohn nach Medienberichten die Tat gestanden. Der vor Wochen festgenommene Mann habe seine Verantwortung in Verhören eingeräumt, berichtete die italienische Nachrichtenagentur Ansa am Montag unter Berufung auf die Staatsanwälte. Die Leiche der 63-jährigen Mutter war Anfang Februar bei einer großen Suchaktion im Fluss Etsch bei Neumarkt gefunden worden. Nach ihrem Mann (68) wird noch gesucht.

Den Berichten zufolge soll ein psychiatrisches Gutachten in Auftrag gegeben werden, um den geistigen Zustand des Beschuldigten zu klären. Das könne einige Monate dauern, hieß es.

Das Paar war Anfang Januar aus der eigenen Wohnung verschwunden und vermisst gemeldet worden. Der Sohn aus Bozen geriet früh ins Visier der Ermittler. Er wurde Ende Januar wegen des Verdachts auf zweifache vorsätzliche Tötung festgenommen und kam in Untersuchungshaft. Er soll die Körper der Eltern in den Fluss geworfen haben. Der Mann hatte die Vorwürfe lange bestritten.

(L'essentiel/DPA)